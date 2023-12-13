По словам политика, Россия за год "не заняла ни одного поселка"

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США выступил с лживым утверждением о том, что Россия "не заняла ни одного поселка" в ходе боевых действий в течение 2023 года.

Во время интервью Fox News украинский политик заявил, что "самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года".

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поездка Зеленского в Вашингтон получилась пустой — политик не сумел убедить американские власти в том, что Украина важнее безопасности США. Дипломат предупредил, что никакие военные поставки и рестрикции в отношении России ничего не изменят для киевского режима.

При этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер указал Зеленскому на новые границы Украины, предупредив, что условия капитуляции Киева и завершения конфликта определит российская сторона.

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