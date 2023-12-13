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Кабмин придумал способ сдержать цены на яйца

09:19
  • среда
  • 13 декабря 2023

За последнее время этот продукт резко подорожал

Российское федеральное правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импорт яиц. Цель этих мер — сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение яиц, чтобы сбить цены. Об этом в среду, 13 декабря, пишут "Известия".
ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца

В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова подтвердили, что уже подписан протокол соответствующего содержания по результатам совещания с участием представителей министерств сельского хозяйства и промышленности и торговли.

Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Инициативу уже поддержали в Евразийской экономической комиссии.

Ранее заместитель генерального директора Росптицесоюза Елена Степанова заявляла, что ценовая ситуация на рынке яиц во многом спровоцирована и торговыми сетями, а также высоким потребительским спросом. По словам эксперта, условия развития отрасли не позволили сформировать потенциал для наращивания производства и, соответственно, удовлетворения высокого спроса.

К выяснению причин и обстоятельств скачка цен на яйца подключилась Генеральная прокуратура. В ведомстве отметили, что розничная цена яиц за год увеличилась на 40%, а потому глава Генпрокуратуры Игорь Краснов велел разобраться в ситуации.

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