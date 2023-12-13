Сотни человек пострадали из-за гололеда в Ростове-на-Дону

Тротуары превратились в каток

В Ростове-на-Дону выходить на улицу без коньков просто опасно. Впрочем, некоторые жители так и поступили. После мощного ледяного дождя все дороги и тротуары покрылись толстой коркой льда. Снега в регионе практически нет, поэтому ледяная глазурь легла очень гладким слоем. При этом осадки были настолько интенсивными, что вода замерзала даже на одежде.

Ждать своей очереди на рентген можно полдня, говорят пациенты. Травмпункты Ростова-на-Дону переполнены. Иногда в коридорах даже негде сесть. Ушибы, растяжения, переломы – всё это результат ледяного дождя.

Без малого 350 человек пострадали из-за гололёда в Ростове-на-Дону. Из них за помощью к медикам обратились больше 70 детей. Власти города посчитали, что последствия непогоды опасны для здоровья граждан и разрешили школьникам не ходить в школу. Попросили учителей отправить задания на дом, а изучение нового материала пока отложить. Впрочем, опасно на улице и взрослым. Не только из-за скользких тротуаров, которые пока больше напоминают каток. Под тяжестью льда сгибаются ветки и замыкают электрические провода. А в некоторых случаях натиска стихии не выдерживают даже деревья.

Трамвайное и троллейбусное движение в городе остановлено. Намёрзший лёд оборвал провода, упала одна из опор энергосети. Без электричества 180 тысяч человек – в Ростове, Таганроге, Азове и соседних городах и сёлах. 20 бригад энергетиков устраняют последствия аварии.

Но если в донской столице приходится бороться только с наледью, то Воронеж буквально засыпало снегом. Сугробы в прямом смысле слова по пояс. Выехать со двора практически невозможно. Машины застревают в снегу. Поэтому многие предпочли воспользоваться общественным транспортом. Но и городские автобусы преодолеть снежные заносы не могут. Застревают и выбиваются из графика. Из-за этого на остановках гигантские очереди, а пассажиры буквально утрамбовывают в салон друг друга.

А на Урале и в Сибири – солнечно и без осадков. Но морозы до минус 50. На Алтае 58! Не хватает шкалы на термометре. В Челябинске и Кургане отменены занятия в школах. Там сейчас около 30 градусов ниже нуля. Впрочем, для закалённых холодами сибиряков даже такой мороз не повод изменять традициям. Ценители зимнего купания, в прямом смысле слова, несмотря на градусник, не пропускают водные процедуры и с удовольствием ныряют в воду.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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