"Попрошайка из Киева": Зеленский с треском провалил визит в США

Ослабление поддержки стало отрезвляющей реальностью на Украине

Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Но возможности США оказывать поддержку Киеву почти исчерпаны, заявил американский лидер и призвал Конгресс поскорее одобрить дополнительные вливания. Убедить законодателей пока не получается. Не помогли и личные просьбы Зеленского в ходе его визита в Вашингтон.

Утешительный приз Зеленского ждал в овальном кабинете, куда его привели и усадили в кресло перед десятками журналистов. Вопросы посыпались тут же. Как реагировать на это, судя по кадрам, КВНщик не знал, то и дело поглядывал на своего хозяина, который в какой-то момент просто засмеялся.

А вот Зеленскому сейчас совсем не до смеха. После того, как Конгресс не захотел даже обсуждать законопроект о выделении многомиллиардной помощи Киеву, Джо Байдену ничего не оставалась, как опустошить на 200 миллионов долларов прошлый финансовый пакет.

Но и этой подачке Зеленский был несказанно рад. Все ж не с голыми руками ехать в Киев, где и так ножку стула уже подпиливает ближайшее окружение. На брифинге Джо Байден намекнет, что это все, чем сейчас может помочь Америка.

"Мы продолжим поставлять Украине критическое оружие так долго, как это потребуется. Но без дополнительного финансирования наша возможность помогать Украине стремительно подходит к концу", - отметил Байден.

И денег не будет, пока глава Белого дома не решит вопрос насчет границы с Мексикой. Впрочем, это сейчас невыгодно самому Байдену – на голоса мигрантов он очень рассчитывает на президентских выборах. В свою очередь, конгрессмены ждут внятной стратегии.

"Сначала нам нужно навести порядок в собственном доме. Я это озвучил Администрации президента и повторил это Зеленскому", - сказал Майк Джонсон, спикер палаты представителей США.

На что посыпались угрозы от главы Белого дома. Байден обвинил республиканцев в том, что они приготовили под Новый год отличный подарок Путину. Вот только и в Конгрессе не все верят в то, что нужно растрачивать баснословные деньги на конфликт, который изначально был провальным.

За два года Соединенные Штаты вложили в проект "Украина" более 111 миллиардов долларов. Но сколько веревочке не виться… Новая стратегия Вашингтона заключается в том, чтобы Киев учился справляться сам. Американские чиновники начинают готовить украинцев к тому, что будущая помощь вряд ли будет такой, как раньше.

"Ослабление поддержки стало отрезвляющей реальностью на Украине. Объем недавно выделенной помощи сократился до самого низкого уровня с момента вторжения России в феврале 2022 года — почти на 90% с августа по октябрь до чуть более 2 миллиардов евро", - пишут западные СМИ.

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что визит Зеленского прошел безрезультатно. "Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева".

Визит Зеленского в Вашингтон изначально как-то не заладился. Эксперты вспоминают, как все проходило год назад. И как стало… Более того, сам Джо Байден, кажется, всем видом демонстрировал украинскому гостю свое к нему отношение. То во время его речи по щекам похлопает, то высморкается. Визит Зеленского совпал с началом процедуры импичмента Байдена. И сразу после встречи с украинским попрошайкой конгрессмены отправились на другое заседание, последнее в этом году. Уже в пятницу парламентарии уходят на рождественские каникулы.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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