Голосование за прекращение огня в Газе показало изменения в мировой политике

Генассамблея отклонила американскую поправку об осуждении палестинского движения ХАМАС

Город Хан-Юнис. В который израильские власти принуждали эвакуироваться палестинцев и по которому наносят удары. Раненых привозят круглые сутки. Среди них много детей. Помощь приходится оказывать прямо на полу госпиталя. Минздрав анклава сообщает о 18 с половиной тысячах погибших в результате конфликта. В Израиле в приграничных городах тоже не умолкают сирены тревоги. Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного прекращения огня.

Инициаторы резолюции - Египет и Мавритания. Предложенный ими документ предполагает немедленное гуманитарное прекращение огня и освобождение всех заложников без предварительных условий. При этом Генассамблея отклонила американскую поправку об осуждении палестинского движения ХАМАС.

"Это исторический день с точки зрения мощного послания, которое было направлено Генеральной Ассамблеей. И наш коллективный долг — продолжать идти по этому пути, пока мы не увидим конец этой агрессии против нашего народа", - говорит Рияд Мансур, постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН.

Однако резолюции Генассамблеи носят рекомендательный характер, хотя и отражают настрой большей части международного сообщества. Обязательные к исполнению решения Совбеза ООН раз за разом блокируют одни и те же.

"На пути всех миротворческих усилий глухим заслоном стоят Соединенные Штаты. С самого начала США прямо отвергали многостороннюю дипломатию", - заявил Василий Небензя.

Пока большая часть зала аплодирует резолюции Генассамблеи, представитель Израиля уткнулся в смартфон. Голосование за прекращение огня наглядно продемонстрировало: еврейское государство и его покровители из США оказались в изоляции. Ведь даже такие, казалось бы, верноподданные Штатов, как Канада, Япония и Австралия, изменили свою позицию и поддержали гуманитарное перемирие.

Израильский премьер сам себя загнал в ловушку. Он не может не отреагировать на жестокую атаку 7 октября на свою страну. Но ассиметричный ответ осуждает мировое сообщество. Американская пресса утверждает: Биньямин Нетаньяху сам поощрял многомилионные выплаты движению ХАМАС. А теперь продолжение конфликта - его единственный способ удержаться в своем кресле. Терять власть не хочет и Демпартия США, но американский избиратель не одобряет массовые жертвы среди мирных палестинцев. Очередной митинг в Нью-Йорке.

По данным американских СМИ, Вашингтон дал Нетаньяху время до Нового года на завершение операции в Газе. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан накануне своего визита в еврейское государство призвал Израиль открыть еще один пункт пропуска гуманитарной помощи. Так как единственный КПП "Рафак" не справляется.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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