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Путин поздравил Совет Федерации с 30-летием

11:47
  • среда
  • 13 декабря 2023

Парламентариев также поздравила председатель Совфеда Валентина Матвиенко

Праздничная деловая программа сегодня у российских сенаторов. Совет Федерации отмечает 30-летие с момента образования. Поздравительную телеграмму направил Владимир Путин. Как подчеркнул президент, верхняя палата парламента играет огромную роль в развитии нашей страны и общества, направляет усилия на поддержку ветеранов, пенсионеров, многодетных семей и молодёжи.

И сегодня работа продолжается. На пленарном заседании рассмотрят целый ряд социально значимых законопроектов. В ходе правительственного часа перед сенаторами выступит Сергей Лавров.

Ну а началось заседание с торжественной части - ансамбль "Песни и Пляски" Росгвардии исполнил гимн России. С трибуны парламентариев поздравила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Главное оставалось неизменным - Совет Федерации всегда был и остаётся одним из опорных элементов государственного устройства России, принципиальным защитником прав и интересов регионов, соблюдение баланса между федеральным центром и субъектами федерации", - заявила Матвиенко.

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