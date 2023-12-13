Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Даши Банниковой

Девочка борется со страшной болезнью

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 9-летней Даши Банниковой. Её историю мы рассказывали накануне.

Девочка борется со страшной болезнью - первичным иммунодефицитом. В любой момент у неё может начаться лейкоз, который для Даши окажется смертельным. Спасти ребёнка сможет только срочная трансплантация костного мозга. Чтобы операция прошла успешно, необходима терапия редкими и дорогостоящими препаратами. И благодаря вам у семьи есть деньги на лечение.

Слова благодарности от мамы Даши: "Хочу выразить Вам огромное спасибо от нашей семьи! Вы подарили действительно самый дорогой на свете подарок на Новый год! Мы очень верим, что следующий год мы будем отмечать дома всей нашей семьей. Благодаря Вам мы собрали сумму, огромную для нашей семьи. Мы вылечимся, и Даша будет жить обычной жизнью, как все дети. Спасибо каждому, кто помог. Огромное чувство благодарности к Вам! Спасибо каждому за добрые слова, спасибо всем еще раз, кто помог делом и словом. Ваша поддержка нам была очень нужна. Мы пройдем этот путь! Пусть он тяжелый, но мы с Дашей справимся. СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ. Пусть все Ваши мечты исполнятся в новом году".

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Помочь просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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