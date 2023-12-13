Уникальная методика помогла спасти зрение пациентке из Петербурга

Петербургские специалисты провели термотерапию теплым инфракрасным лучом

Важное достижение офтальмологов из Петербурга. Специалисты местного филиала центра "Микрохирургия глаза" разработали уникальную методику лечения редкого заболевания, грозящего полной потерей зрения. Врачи клиники уже провели ряд успешных операций. Причем, для пациентов они оказались совершенно бесплатными.

Так выглядит редкая генетическая патология - синдром фон Гиппеля-Линдау, когда она поражает человеческий глаз. Небольшая опухоль постепенно растет, заполняя собой все пространство яблока и приводя к отслойке сетчатки - а затем и к полной слепоте. Именно таким образом едва не лишилась зрения молодой врач-гистолог Галина Петрова.

"Появилась просто светлая полоса в верхнем поле зрения. Было страшно, опасалась полной слепоты, полной отслойки сетчатки", - рассказала пациентка.

Недавно девушку успешно прооперировали в петербургском филиале клиники микрохирургии глаза имени академика Фёдорова. Бесплатно, эта услуга входит в перечень ОМС. Для лечения применили новую уникальную методику, разработанную именно здесь. Традиционным способом удаления таких опухолей считается воздействие холодом из криоустановки. Петербургские специалисты, используя бинокулярный лазерный офтальмоскоп, провели термотерапию теплым инфракрасным лучом.

"Наша технология отличается тем, что она проводится послойно, начиная с глубоких слоев новообразования и заканчиваем поверхностными. Это всё равно, что если нам надо убрать сорняк, то мы действуем, начиная с корня, и тогда эффективность удаления значительно больше", - пояснил Эрнест Бойко, директор СПб филиала ФГАУ "НМИЦ Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Федорова.

Синдром фон Гиппеля-Линдау считается орфанным - то есть редким. Один случай больше чем на 40 тысяч пациентов. Но, возможно, дело совсем не в исключительности болезни, а в сложности ее диагностики, считают врачи. Новообразования как правило появляются на периферии глазного дна и долгое время пациента не беспокоят. Симптомы проявляются только, когда глаз уже погиб и помочь невозможно.

Для выявления таких сложных заболеваний даже есть особый термин - "диагностическая одиссея". Когда пациент годами проходит обследования, не понимая, что с ним. Юлия Муха привела в клинику свою дочь только потому, что сама страдает этим синдромом и заподозрила наследственность. А уж сама как намучилась - вспомнить страшно.

Сложилась парадоксальная ситуация, когда технологии лечения болезни опережают возможности диагностики. И квоты от государства есть, но пациенты не всегда успевают добраться до операционного стола.

В следующем году в федеральном государственном бюджете предусмотрено увеличение финансирования на исследование, диагностику и лечение орфанных болезней, в том числе и синдрома фон Гиппеля-Линдау. Благодаря многолетним исследованиям ученых клиники Федорова эту редкую пока болезнь можно будет выявлять в результате обычной диспансеризации.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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