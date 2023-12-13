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Собянин: В Москве построили уже 288 домов по программе реновации

09:13
  • среда
  • 13 декабря 2023

Речь идёт о районах Зюзино, Москворечье-Сабурово и Ярославский

Столичные власти утвердили планировку трёх территорий по программе реновации. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, речь идёт о районах Зюзино, Москворечье-Сабурово и Ярославский.

Планировка участков уже утверждена. Там будет храм, два образовательных учреждения и коммунальные объекты. Также в рамках проектов комплексного развития на этих территориях построят жилые дома по программе реновации.

Как напомнил мэр, всего в разных районах Москвы ввели в эксплуатацию почти 290 таких новостроек и возводят ещё свыше 430.

Накануне сообщалось, что в Москве с начала года ввели в эксплуатацию 60 домов по реновации. Лидерами в этом году стали юго-запад и северо-восток - там заселяют по девять домов, четыре из которых находятся в Можайском районе.

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