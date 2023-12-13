ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Страны Северной Европы обязались продолжать поддержку Киева

09:37
  • среда
  • 13 декабря 2023

Об этом говорится в совместном письме лидеров стран Северной Европы

Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия продолжат оказывать Украине всестороннюю помощь. Письмо такого содержания опубликовали политические лидеры государств Северной Европы.

МИД России назвал новый пакет помощи США Украине преступной схемой
Словакия выступила против особых условий для Украины на пути в ЕС

Документ подписали главы правительств Дании, Норвегии, Исландии и Швеции, а также президент Финляндии, сообщает The Financial Times.

Мы, страны Северной Европы, продолжим оказывать всестороннюю помощь Украине, включая экономическую и военную поддержку, первоочередную гуманитарную помощь гражданскому населению и финансовую поддержку для помощи в восстановлении украинского общества, когда позволят условия.

Вашингтон пообещал Киеву новый пакет военной помощи, в него войдут боеприпасы на 200 миллионов долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что это будет один из последних пакетов помощи Киеву, если конгрессмены не согласятся на выделение дополнительного финансирования.

По словам нового премьер-министра Польши Дональда Туска, Варшава требует мобилизации ресурсов всего свободного мира ради оказания дальнейшей поддержки Украины в противостоянии с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Отправка военной техники
Отправка военной техники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.