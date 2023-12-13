Страны Северной Европы обязались продолжать поддержку Киева

Об этом говорится в совместном письме лидеров стран Северной Европы

Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия продолжат оказывать Украине всестороннюю помощь. Письмо такого содержания опубликовали политические лидеры государств Северной Европы.

Документ подписали главы правительств Дании, Норвегии, Исландии и Швеции, а также президент Финляндии, сообщает The Financial Times.

Мы, страны Северной Европы, продолжим оказывать всестороннюю помощь Украине, включая экономическую и военную поддержку, первоочередную гуманитарную помощь гражданскому населению и финансовую поддержку для помощи в восстановлении украинского общества, когда позволят условия.

Вашингтон пообещал Киеву новый пакет военной помощи, в него войдут боеприпасы на 200 миллионов долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что это будет один из последних пакетов помощи Киеву, если конгрессмены не согласятся на выделение дополнительного финансирования.

По словам нового премьер-министра Польши Дональда Туска, Варшава требует мобилизации ресурсов всего свободного мира ради оказания дальнейшей поддержки Украины в противостоянии с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"