Подозреваемый в попытке теракта в военкомате задержан в Новосибирске

Его уже судили за хранение взрывчатых веществ

В Новосибирске задержали мужчину, который подозревается в попытке теракта в военкомате. Об этом в среду, 13 декабря, рассказали в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник ТАСС, задержан 27-летний житель Бердска Евгений Ряполов, который состоял в местной ячейке запрещенного в России праворадикального движения.

Задержанный имеет судимость: в 2017 году Октябрьский районный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы за хранение взрывчатых веществ.

Ранее российские спецслужбы задержали в Калининградской области 21-летнего организатора диверсий в 15 российских регионах. Мужчина действовал по заданию Киева. За работу он получал денежное вознаграждение.

Также сообщалось, что на территории Крыма российским спецслужбам удалось раскрыть крупную украинскую агентурную сеть, которая была сформирована киевским режимом для совершения терактов, диверсий и покушений на чиновников и военных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"