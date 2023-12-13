Автономия в составе королевства не разорвала отношения с Москвой

Продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами на фоне конфликта на Украине поставило Данию в глупое положение. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.

Как заявил эксперт в эфире Danmarks Radio, документ пролонгирован в то время, когда большинство западных государств разрывают отношения с Россией на фоне ее специальной военной операции на Украине.

Более того, соглашение России с Фарерами хотя и касается рыболовства, но рассматривается некоторыми политиками как элемент нацбезопасности. Некоторые из них полагают, что россияне якобы могут шпионить за Западом через Фарерские острова — автономию в составе королевства Дания.

Если там будет собираться хотя бы небольшой рыболовный флот, у русских появится очевидная возможность для шпионажа, и Дания заинтересована в том, чтобы прикрыть эту лазейку.

В апреле 2022 года МИД России объявил об ответных мерах на присоединение ряда европейских стран к антироссийским санкциям. В черный список были внесены, в частности, представители Фарерских островов, им запретили въезд на территорию России.

При этом рестрикции не смогли обрушить экономику России, как надеялись авторы этих ограничительных мер. Что касается товарооборота с дружественными странами, за девять месяцев 2023 года показатель вырос более чем на 20%.

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