Запад больше не хочет содержать украинцев

Депутат германского парламента (бундестаг) от Христианско-Демократического Союза Родерих Кизеветтер предложил возвращать украинских беженцев на родину.

Как отметил парламентарий, в странах Евросоюза от военной службы уклоняются более 600 тысяч украинцев, при этом лишь в Германии таких беженцев-уклонистов порядка 220 тысяч.

Кизеветтер подчеркнул, что это десять полноценных дивизий для украинской армии, а потому украинских беженцев нужно вернуть домой, чтобы там их отправили на фронт, сообщает РИА Новости.

Великобритания за 2022 год приняла 114 тысяч беженцев с Украины. По данным МВД Германии, в стране в 2023 году было подано 287 тысяч заявлений о предоставлении убежища. На этом фоне в Европе страны одна за другой начали задаваться вопросом, не пора ли домой украинским беженцам.

В частности, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что за последние два года в его стране приняли больше 100 тысяч человек с Украины и из других стран. Политик усомнился в том, что "мы в состоянии продолжать добровольный прием беженцев, пока не будет решен вопрос размещения".

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