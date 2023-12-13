Умер актер из сериалов "Доктор Хаус" и "Убойный отдел"

У него остались жена и трое детей

На 62-м году жизни скончался американский актер Андре Брауэр.

причиной смерти актера стала тяжелая, но непродолжительная болезнь, пишет издание Variety. Точный диагноз не раскрывается. У Брауэра остались жена и трое детей.

"Андре Брауэр умер в понедельник из-за скоротечной болезни. Ему был 61 год", - сказала его агент Дженнифер Аллен.

Во всем мире актера знают по ролям в фильмах "Солт" и "Город Ангелов", а также в сериалах "Доктор Хаус", "Бруклин 9-9", "Убойный отдел" и "Вор". За два последних Брауэр удостоился премии Эмми.

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