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Генсек СНГ опроверг предположения об угрозе ликвидации организации

11:00
  • среда
  • 13 декабря 2023

Это не более чем слухи

Предположения о том, что Содружество Независимых Государств находится чуть ли не на грани развала, являются выдумкой. Такое заявление сделал в среду, 13 декабря, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Политик напомнил про насыщенную рабочую повестку: внеочередное заседание Совета глав правительств членов СНГ 18 декабря, неформальный саммит президентов членов СНГ 26 декабря, сообщает РИА Новости.

Мне кажется, это хорошее доказательство того, что СНГ продолжает существовать, совершенствовать свою деятельность. Все разговоры о том, что СНГ чуть ли не на грани развала, исчезновения, что проблемы, существующие в СНГ, скоро приведут к ликвидации интеграционного объединения, - это все ложь, выдумки.

Ранее госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев указал на важность региональной интеграции, напомнив историю постсоветского периода и поинтересовавшись, "разве СНГ в постсоветский период, система отношений в ШОС и БРИКС не доказывают, что, объединяя усилия, мы успешнее и конкурентоспособнее".

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что Западу, несмотря на все усилия, не удается разорвать общую историю, общие победы, сложившуюся дружбу и взаимоуважение народов СНГ.

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Генсек СНГ Сергей Лебедев
Генсек СНГ Сергей Лебедев
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