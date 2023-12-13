Осужденный за убийство Старовойтовой передумал выходить из колонии

Ранее его приговорили к 23,5 года лишения свободы

Осужденный за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой Виталий Акишин отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

Обращение зарегистрировал Колпинский районный суд Санкт-Петербурга. Почему Акишин передумал выходить по УДО, в заявлении не указано. Осужденный имеет на это право, передает РИА Новости.

"Благодарю заранее и прошу прощения за форс-мажор", - написал суду убийца.

Акишин подал ходатайство на УДО 11 декабря 2023 года. Он уже отсидел две третий срока, в колонии его характеризовали положительно, получал поощрения и благодарности.

Правозащитница и депутат Госдумы Галина Старовойтова была застрелена в Санкт-Петербурге в подъезде своего дома в ноябре 1998 года. В июне 2005 года городской суд Санкт-Петербурга признал Юрия Колчина виновным в организации убийства Старовойтовой и приговорил его к 20 годам лишения свободы. В этом же году исполнитель убийства Виталий Акишин получил 23,5 года тюрьмы.

В 2015 году по делу Старовойтовой депутата Госдумы Михаила Глущенко признали соучастным в убийстве и приговорили его к 17 годам колонии. Он, в свою очередь, заявил, что заказчиком убийства был бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин). В 2019 году ему предъявили обвинения как соорганизатору убийства.

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