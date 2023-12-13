В Совфеде предупредили о риске попыток срыва выборов президента России

Их могут предпринять в недружественных странах

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России не исключает попытки срыва выборов президента на избирательных участках за рубежом, особенно в недружественных странах.

В докладе, опубликованном на официальном сайте Совфеда, говорится о рисках "развертывания с использованием "релокантов" пропагандистских операций подрывного характера".

Вмешаться в выборы может попытаться и Центр информационно-психологических спецопераций Вооруженных сил Украины (ЦИПСО).

Особого внимания требуют методы манипулирования сознанием граждан с использованием приемов по типу пресловутого "умного голосования" (на деле это противоправное вмешательство в свободу волеизьявления граждан). Их аналоги также разрабатываются сейчас антироссийскими центрами с использованием возможностей цифровой диктатуры США.

Впервые в истории России голосование на выборах главы государства будут проводить три дня — с 15 по 17 марта 2024 года. Участие в выборах примут все российские регионы, включая четыре новых субъекта Федерации: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, комментируя это решение, напомнил, что в этих регионах успешно прошел единый день голосования в сентябре, а их избирательная система "работает исключительно профессионально".

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