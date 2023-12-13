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Связку МСД и трассы М-2 "Крым" достроят до конца следующего года

11:49
  • среда
  • 13 декабря 2023

Ее готовность составляет 43%

Связку Московского скоростного диаметра (МСД) и федеральной трассы М-2 "Крым" достроят до конца следующего года.
На новом мосту через реку Битцу выполнены конструкции пролетного строения

На сегодняшний день ее готовность составляет 43%, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Уже выполнены работы по устройству плиты пролетного строения эстакады-съезда, завершен монтаж плиты пролетного строения на мосту через реку Битца.

Сейчас ведутся работы по устройству барьерных ограждений, отсыпке насыпей и переустройству инженерных коммуникаций, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Всего планируется возведение 12,2 километра дорог, два тоннеля, четыре эстакады, один мост и четыре пешеходных переходов.

Реализация связки улучшит транспортную доступность в Южном и Юго-Западном округах, а также в Ленинском городском округе Московской области, снизит нагрузку на развязку пересечения МКАД с Варшавским шоссе.

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