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Минсельхоз: цены на яйца придут в норму за месяц

11:31
  • среда
  • 13 декабря 2023

Этот продукт подорожал уже на 40%

Стабилизация стоимости куриных яиц в России прогнозируется уже в ближайший месяц в связи с импортными поставками этого продукта. Такое заявление в среду, 13 декабря, сделало российское Министерство сельского хозяйства.
ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время поставки яиц поступят из Азербайджана и Турции. При этом продолжаются переговоры с дружественными странами об увеличении поставок, цитирует сообщение Минсельхоза РИА Новости.

Этому предшествовало сообщение о том, что по результатам совещания с участием представителей министерств сельского хозяйства и промышленности и торговли было решено обнулить импортные пошлины на яйца.

В кабмине полагают, что данный шаг поможет быстро сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения.

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