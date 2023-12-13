Президента Украины принял американский лидер Джо Байден

Президент США Джо Байден рассказывает о мифической победе Киева, а действительности его украинский коллега Владимир Зеленский возвращается домой, полный "досады и бессилия". Такое заявление в среду, 13 декабря, сделал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев написал в своем Telegram-канале, что победа киевского режима в интерпретации Байдена заключается уже в том, что Украина не исчезнет с карты мира и "может защитить себя сегодня".

Еще одним элементом "победы" Украины Байден назвал ее способность "держать дальнейшую агрессию", напомнил российский политик.

Оставим на совести старика "агрессию", а не превентивный ответ на действия НАТО. Важно другое: "сдержать сама", а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что Вооруженные силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно.

Тем временем Зеленский попытался отобрать у российских военных их боевые успехи, заявив, что "Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года".

При этом российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что в Соединенных Штатах "все устали от попрошайки Киева", а Зеленский так и не не сумел убедить американские власти в том, что Украина важнее безопасности США.

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