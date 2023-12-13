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В Краснодаре сообщили о скором открытии аэропорта

12:23
  • среда
  • 13 декабря 2023

Безопасность полетов уже проверена

Аэропорт Краснодара могут открыть после 15 декабря.

Об этом telegram-каналу Shot сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Безопасность полетов уже проверена, осталось провести тестовый полет из московского аэропорта Внуково в Пашковский.

"Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полета 15 декабря", - сказал он.

Часть воздушного пространства России закрыта для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Симферополя, Геленджика, Краснодара, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, и Элисты.

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