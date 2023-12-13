ЦИК предложил голосовать в новых регионах не только по паспорту

В марте пройдут президентские выборы

Центральная избирательная комиссия России предлагает на выборах президента в четырех новых регионах страны разрешить избирателям предъявлять на участках другие документы вместо паспорта. Об этом в среду, 13 декабря, рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Наряду с этим из соображений безопасности ЦИК предлагает на выборах президента в четырех регионах с военным положением не публиковать списки избирательных участков с указанием мест нахождения участковых комиссий, сообщает "Интерфакс".

Есть какое-то количество граждан, которые по тем или иным причинам не получили паспорт Российской Федерации, но независимо от этого, в соответствии с действующими законами, договорами о вхождении, они являются гражданам России, и лишить их активного избирательного права — это бесчеловечное, да и никто не имеет таких полномочий.

Ранее комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предупредила, что не исключает попыток срыва выборов президента на избирательных участках за рубежом, особенно в недружественных странах.

В ЦИК подчеркивали, что организовывать дистанционное электронное голосование из-за рубежа не будут из соображений безопасности, чтобы не скомпрометировать выборы. В России ДЭГ на президентских выборах может применяться в ограниченном числе регионов, причем лишь в тех субъектах, в которых этот метод ранее уже использовали.

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