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В Московском зоопарке открылась самая экологичная елка страны

14:51
  • среда
  • 13 декабря 2023

Дерево украсили игрушками, изготовленными из природных материалов

Москвичи сегодня приняли участие в открытии главной экологичной ёлки страны, которое состоялось на территории столичного зоопарка. Мероприятие прошло в рамках Международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого".

Новогоднее дерево украсили игрушками, изготовленными своими руками из природных или переработанных материалов. Их присылали люди со всей страны. Участники акции хотели показать, как вторичное использование ненужных вещей может снизить вред окружающей среде.

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Экологичная елка страны
Экологичная елка страны
Экологичная елка страны
Экологичная елка страны
Экологичная елка страны
Экологичная елка страны
Экологичная елка страны
Экологичная елка страны
Экологичная елка страны
Экологичная елка страны
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