Собянин открыл флагманский центр ГКБ им. Боткина

В нем установлено самое современное оборудование

В Боткинской больнице сегодня открылся новый флагманский центр. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Это уже четвёртый подобный комплекс в столице, работающий по новому стандарту экстренной помощи. В чём его особенность и как в целом идёт модернизация Боткинской больницы?

Он не случайно называется - флагманский центр экстренной помощи. Передовой - во всех смыслах. Пациентов будут доставлять не только на машинах скорой помощи, но и на вертолётах. Для этого на крыше есть специальная посадочная площадка.

Дальше - в зависимости от состояния больного. Три цвета и три зоны. Красный - непосредственная угроза жизни, когда пациент сразу направляется в реанимацию. Желтый - средняя степень тяжести. Зелёный - состояние удовлетворительное, но необходимо срочное обследование. И для этого не надо ходить по многочисленным кабинетам. Центр будет работать по принципу "врач - к пациенту".

Флагманский центр – это, прежде всего, быстрая и точная диагностика. Оборудование везде самое современное.

"Вот так сейчас выглядят приборы для снятия ЭКГ, то есть это полноценный современный ноутбук, аппараты ИВЛ, о которых многие слышали, тоже совершенствуются с каждым годом, как модели телефонов. Мы видим, как на мешке, который сдувается, надувается - имитируется вдох и выдох. Приборы для непрямого массажа сердца, которые делают это автоматически", - пояснила Анастасия Костенко, заведующая отделением реанимации №82.

Центр экстренной помощи в Боткинской больнице может принимать до 200 пациентов в сутки. Абсолютная цифровизация, никаких бумажных документов. Операции малотравматичны - лапароскопические, эндоскопические вмешательства позволяют пациенту быстро восстановиться. В этой операционной возможно выполнение всех хирургических манипуляций.

"Здесь представлен ангиограф - роботизированный хирургический комплекс, который позволяет не только выполнять весь спектр эндоваскулярных вмешательств, которые уже распространены широко, но и выполнять компьютерную томографию, 3D ангиографию и моделировать процесс", - рассказал Дмитрий Шиков, заведующий операционными флагманского центра экстренной помощи Боткинской больницы.

После реконструкции сегодня открылся еще и урологический комплекс - теперь это один из самых больших в Европе специализированных центров. С уникальным кадровым и научным составом. Вообще комплексная модернизация Боткинской больницы - одной из старейших в стране клиник - ведётся с 2015 года. За это время открыты и успешно работают сосудистый, нефрологический, офтальмологический центры. Модернизация больницы все эти годы - под личным контролем мэра Москвы. И сегодня Сергей Собянин побывал на открытии флагманского и урологического центров.

"В рамках президентского национального проекта по здравоохранению мы продолжаем активную модернизацию московской медицины. Сегодня запускаем сразу два медицинских центра. Оба они на территории Боткинской больницы", - отметил Собянин.

Модернизация Боткинской больницы близка к завершению - к 2024-му году в эксплуатацию будут введены еще три корпуса. А флагманские центры появятся еще в двух столичных клиниках.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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