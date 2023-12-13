ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Столичные 11-классники начали сдавать пробные ЕГЭ

15:01
  • среда
  • 13 декабря 2023

Предусмотрены как обязательные предметы, так и по выбору

Столичные одиннадцатиклассники приступили к сдаче пробных ЕГЭ. Участвуют все нынешние выпускники — более 55 тысяч человек.

Тестирования специально сделаны в формате единого экзамена, предусмотрены как обязательные предметы, так и по выбору. Прошлый год показал, что такие пробные контрольные работы дают высокий результат.

Школьники знакомятся с особенностями проведения ЕГЭ, выявляют пробелы в знаниях и понимают, как их исправить.

"ЕГЭКР, так мы коротко их называем, проходит в две волны. Вторая волна будет в апреле. Как показал прошлый год, вторая волна показывает более высокий результат, нежели первая", - отметила Марина Гудкова, заместитель директора школы №1415 "Останкино".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.