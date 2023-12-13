Столичные 11-классники начали сдавать пробные ЕГЭ

Предусмотрены как обязательные предметы, так и по выбору

Столичные одиннадцатиклассники приступили к сдаче пробных ЕГЭ. Участвуют все нынешние выпускники — более 55 тысяч человек.

Тестирования специально сделаны в формате единого экзамена, предусмотрены как обязательные предметы, так и по выбору. Прошлый год показал, что такие пробные контрольные работы дают высокий результат.

Школьники знакомятся с особенностями проведения ЕГЭ, выявляют пробелы в знаниях и понимают, как их исправить.

"ЕГЭКР, так мы коротко их называем, проходит в две волны. Вторая волна будет в апреле. Как показал прошлый год, вторая волна показывает более высокий результат, нежели первая", - отметила Марина Гудкова, заместитель директора школы №1415 "Останкино".

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