Российские школьники взяли золото на Международной естественно-научной олимпиаде

Успех российской сборной - уже традиция

Известный всем опыт с эбонитовой палочкой, который наглядно показывает явление электрификации тел. Все самые высокие академические достижения начинаются за школьной партой. 11-классник Володя, например, стал золотым призёром Международной естественно-научной олимпиады.

"Готовился примерно год. У нас были несколько сборов от сборной. Нас тренировали. Было 4 сбора, получается. Сначала было где-то 30 человек, потом 15, потом вот 6 осталось", - рассказал ученик.

При этом он на два года младше своих одноклассников. Отбирали сборную по результатам всероссийской олимпиады школьников. Сборы проходили на базе МФТИ и в образовательном центре "Сириус". Но помогали ребятам не только лучшие университетские преподаватели, но и школьные учителя. Ведь одно дело - подготовить к соревнованиям по одному предмету, и совсем другое - сразу к нескольким.

"Всероссийская олимпиада проводится по отдельным предметам, тогда как олимпиада по естествознанию требует подготовки и по физике, и по химии, и по биологии. Поэтому здесь важна работа всего педагогического коллектива. Когда дети талантливы, они интересуются всем, и здесь учитель, скорее, должен не мешать ребёнку развиваться, нежели его как-то специально готовить", - рассказала учитель физики школы №129 Наталья Шатовская.

Естественно-научная олимпиада проходила в три этапа: тестовый, теоретический и экспериментальный. У 9-классницы Маши сразу две медали: золотая - в личном зачёте и бронзовая. Выдаётся как раз за эксперимент.

Призёром 20-й международной естественно-научной олимпиады юниоров стал ещё один ученик московской "Второй школы" - десятиклассник Федор. У него, как и у товарищей по команде, впечатления от соревнований - самые приятные. И медали взяли, и новых друзей нашли.

"По олимпиаде видно, что она нужна, чтобы сплотить, наоборот, народы. Мы ходили, общались с другими странами, они были все очень дружелюбные. Давления никакого. Как будто я просто пишу соревнования с друзьями. На спор", - рассказал Федор.

И хотя наша команда не выходила под государственным флагом, все прекрасно знали, из какой страны приехали за золотом. Участие, а, тем более, первые места в олимпиаде такого уровня открывают дорогу в лучшие вузы не только России, но и мира. Почти все уже свой выбор сделали.

Всего участие в Международной естественно-научной олимпиаде приняли более 300 школьников из 55 стран мира. Успех российской сборной - уже традиция. В прошлом году команда привезла пять золотых и одну серебряную медаль.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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