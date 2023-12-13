Столичный Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для предпринимателей

Акция состоится 14 декабря

В столичном управлении Роспотребнадзора пройдёт День открытых дверей для предпринимателей. Акция состоится в четверг с 12 до 16 часов.

Обратиться представители компаний смогут по разным вопросам, в том числе о защите прав потребителей и эпидемиологии, об услугах и товарах для детей и подростков, о питании и объектах коммунально-бытового назначения.

Принимать специалисты будут в Графском переулке или в территориальных отделах. Адреса опубликованы на сайте ведомства.

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