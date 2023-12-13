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Главную новогоднюю елку страны отправляют из Щелковского района в Москву

15:08
  • среда
  • 13 декабря 2023

Дерево бережно погрузили в специальный автопоезд

Самая высокая, стройная и пушистая! Сегодня главную новогоднюю ёлку страны подготовили, чтобы отправить из Щёлковского района в Москву.

Получилось торжественно, как и положено: событие ведь не рядовое! Спилили ель не в тишине, а под всеобщее ликование. Затем бережно погрузили в специальный автопоезд, который сегодня вечером привезёт её на Соборную площадь Кремля.

Символ нового года выбирали долго. 30 претенденток! Победила она - всего 84 года, рост 25 метров, размах нижних ветвей - 10 метров - само совершенство! Теперь главную ель страны предстоит облечь в подобающий наряд.

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