Госдума ограничила выплаты маткапитала

Мера заработает с 1 января 2024 года

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала.

С 1 января 2024 года маткапитал будут получать только имеющие гражданство России и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

Жители новых регионов – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей – будут получать маткапитал независимо от основания и сроков приобретения российского гражданства, передает "Интерфакс".

Ранее Госдума разрешила использовать средства материнского капитала для реконструкции жилого помещения в таунхаусах.

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