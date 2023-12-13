Лавров объяснил, в чем заключается "главная антироссийская энергия" Запада

Россия не собиралась ссориться, отметил дипломат

Россия не хотела ссориться с западными государствами, однако они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Такое заявление сделал в среду, 13 декабря, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что "самая главная антироссийская энергия" Запада сконцентрирована на постсоветском пространстве. Ее цель — уничтожить связи между бывшими республиками СССР, сообщает РИА Новости.

Мы об этом откровенно говорим с нашими союзниками, подавляющее большинство из них, по нашим оценкам, прекрасно понимает замысел Запада. Мы понимаем, что они не хотят ссориться с западными странами, мы тоже не хотели ссориться, если бы он против нас войну не начал. Но мы видим, насколько серьезно Запад воспринимает задачу развалить наши связи, которые нас десятилетиями, да и столетиями объединяют.

Председатель НАК, глава ФСБ Александр Бортников предупреждал, что Украина с подачи Запада развернула беспрецедентную кампанию по расшатыванию ситуации внутри России. При этом значительно выросло число диверсий и терактов, организованных Киевом при кураторстве, прежде всего, США и Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что прямо и косвенно демонстрируемый агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны — ни для кого не секрет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"