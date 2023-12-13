Госдума продлила бойцам СВО возможность взять кредитные каникулы

В России действует комплекс мер поддержки участников спецоперации

Государственная дума в среду, 13 декабря, приняла в третьем чтении поправки в законодательство, которые дают возможность оформить кредитные каникулы участникам спецоперации и членам их семей до конца 2024 года.

Такие граждане вправе оформить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе по ипотеке и кредитным картам, которые были взяты до мобилизации или начала участия в спецоперации, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России расширен план мероприятий по повышению уровня занятности граждан с инвалидностью — в него включены меры помощи в трудоустройстве бойцов специальной военной операции, которые получили инвалидность.

В ноябре рабочая группа адресовала главе государства Владимиру Путину новые инициативы по мерам поддержки бойцов. В частности, предлагается распространить льготы, положенные только контрактникам, еще и на добровольцев.

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