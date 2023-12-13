В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта

Из соображений безопасности
Международный аэропорт в Симферополе остается закрытым из соображений безопасности.
Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов после новостей о скором открытии аэропорта в Краснодаре.
"Открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности", - написал он в своем telegram-канале.
Аксенов отметил, что возобновление работы аэропорта Краснодара поможет крымчанам и туристам быстрее добираться до полуострова.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что аэропорт Пашковский откроется после 15 декабря.
Часть воздушного пространства России закрыта для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Симферополя, Геленджика, Краснодара, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, и Элисты.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"