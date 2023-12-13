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В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта

13:09
  • среда
  • 13 декабря 2023

Из соображений безопасности

Международный аэропорт в Симферополе остается закрытым из соображений безопасности.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов после новостей о скором открытии аэропорта в Краснодаре.

"Открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности", - написал он в своем telegram-канале.

Аксенов отметил, что возобновление работы аэропорта Краснодара поможет крымчанам и туристам быстрее добираться до полуострова.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что аэропорт Пашковский откроется после 15 декабря.

Часть воздушного пространства России закрыта для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Симферополя, Геленджика, Краснодара, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, и Элисты.

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