В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта

Из соображений безопасности

Международный аэропорт в Симферополе остается закрытым из соображений безопасности.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов после новостей о скором открытии аэропорта в Краснодаре.

"Открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности", - написал он в своем telegram-канале.

Аксенов отметил, что возобновление работы аэропорта Краснодара поможет крымчанам и туристам быстрее добираться до полуострова.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что аэропорт Пашковский откроется после 15 декабря.

Часть воздушного пространства России закрыта для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Симферополя, Геленджика, Краснодара, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, и Элисты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"