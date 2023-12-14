Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Хороший день для тех, кто учится

Овны

Пришло время для плодотворной умственной работы: сегодня можно сдавать экзамены, изучать сложные инструкции, заполнять документы или читать деловую литературу.

Тельцы

Хороший день для тех, кто учится или имеет дела с другими странами. Вы решите свои текущие проблемы и сможете перейти на следующий уровень сотрудничества.

Близнецы

Домашние дела переплелись с рабочими, времени ни на что не хватает, все верно? Вам поможет метод отбора: из списка задач выберите три самые важные на сегодня.

Раки

Поход в театр, на спортивный матч или творческий мастер-класс - вот чего вам сейчас так не хватает. Если нет возможности сделать это в реальной жизни, поищите, что посмотреть онлайн.

Львы

Закатывайте рукава: такие дни как сегодня год кормят! Вы переделаете массу дел, особенно если не будете постоянно заглядывать в телефон или пить чай с коллегами.

Девы

Если нужно написать важный текст, делайте это сегодня - звезды помогут подобрать нужные слова. День также хорош для покупки декора и других мелочей к Новому году.

Весы

Источниками финансовых проблем могут быть установки, усвоенные в детстве. Сегодня с помощью планет вы можете разгадать этот ребус и понять свою денежную карму.

Скорпионы

Приятный день ждет тех, у кого есть возможность с кем-нибудь поговорить. Сегодня слова вас лечат, помогают найти выход, будят творческое воображение.

Стрельцы

День освобождения от долгов - поднапрягитесь и переверните страницу. Звезды помогут вернуть деньги, увидеть свои финансовые ошибки, разорвать невыгодный контракт.

Козероги

Вас уже не первый день беспокоят проблемы, связанные с работой или самореализацией. Не стесняйтесь просить совета у близких друзей - им со стороны виднее.

Водолеи

Вам сегодня захочется побыть в уединении, поработать в тишине. Это верное решение: так вы больше успеете и продвинетесь вперед, да еще и избежите ошибок.

Рыбы

Активные Меркурий и Венера советуют быть открытыми для общения. Кто-то поделится с вами контактами, вы получите важную информацию или приятные новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"