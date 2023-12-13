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Минск объяснился насчет обвиняемого в теракте на БАМе белоруса

13:39
  • среда
  • 13 декабря 2023

Его завербовал киевский режим

Гражданина Белоруссии, которого задержала Федеральная служба безопасности России за теракт на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), завербовали украинские спецслужбы. Об этом в среду, 13 декабря, рассказал председатель белорусского Комитета государственной безопасности Иван Тертель.
Подозреваемый в попытке теракта в военкомате задержан в Новосибирске

Как уточнил Тертель, пресловутого белоруса завербовали дистанционно, причем "украинские спецслужбы, в том числе, используют людей с проблемами с психикой, больных людей", сообщает БелТА.

Мотивы прежде всего корыстные. Ему выплатили определенные суммы, еще большие были обещаны. Кроме того, мотивом стало перевернутое сознание и перевернутые представления и ценности.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что значительно выросло число диверсий и терактов, организованных спецслужбами и неонацистскими формированиями киевского режима при кураторстве иностранного разведсообщества, прежде всего, США и Великобритании.

В частности, в Крыму российские спецслужбы разоблачили крупную украинскую агентурную сеть, которая была сформирована киевским режимом для совершения терактов, диверсий и покушений на чиновников и военных.

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