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Венгрия пообещала помешать "ужасной ошибке" с принятием Украины в ЕС

14:00
  • среда
  • 13 декабря 2023

Будапешт не допустит вступления Украины в ЕС в ближайшее время

Евросоюз рискует совершить "ужасную ошибку", если примет в свой состав Украину. Такое заявление сделал в среду, 13 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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Политик пообещал, что официальный Будапешт не допустит этого, "даже если 26 членов хотят сделать это, а мы, единственные, выступаем против", сообщает "Интерфакс".

Если мы хотим оказать Украине поддержку, геополитический сигнал, то давайте это сделаем, но речь идет не о ее членстве. Давайте оставим вопрос о ее членстве как он есть.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что членство Украины в ЕС – это всего лишь "вопрос времени и цены". При этом он уверял, что официальный Киев готов к выполнению любых условий ради членства в ЕС.

Между тем в Министерстве иностранных дел Словакии заявили, что Киев "ждет долгий и тернистый путь" в Евросоюз, а также высказались против предоставления Украине каких-либо преференций при евроинтеграции.

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