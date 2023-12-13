В Москве опровергли сообщения о массовых заболеваниях школьников

Показатели прошлого года не превышены

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о якобы массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников.

Заболеваемость не превышает прошлогодние показатели, подчеркнули в ведомстве. Заметного увеличения госпитализаций нет, передает РИА Новости.

В настоящий момент в Москве выявлен обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, которая характерна для осенне-зимнего периода.

Сейчас в столице нет ни одного государственного образовательного учреждения, закрытого на карантин. На карантин по ОРВИ и гриппу выведено около одного процента дошкольных групп и столько же классов.

В Китае сейчас зафиксирован резкий всплеск заболеваемости пневмонией с высокой температурой, но без кашля. Китайские власти принимают меры, чтобы не допустить распространения инфекции. В ВОЗ утверждают, что риска новой пандемии нет.

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