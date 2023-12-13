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Появились подробности о месте проведения "Итогов года с Владимиром Путиным"

14:20
  • среда
  • 13 декабря 2023

Мероприятие состоится 14 декабря

Зал, в котором в четверг, 14 декабря, проведут "Итоги года с Владимиром Путиным", вмещает не менее шестисот человек
Россияне задали Путину больше миллиона вопросов

Как сообщает телеканал "Россия 24", в зале будут работать волонтеры с микрофонами. Специалисты уверяют, что с технической точки зрения уже все готово к проведению мероприятия.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что модераторами прямой линии с Владимиром Путиным станут журналисты Павел Зарубин от телеканала "Россия 1" и Екатерина Березовская от Первого канала. По словам спикера Кремля, на мероприятие приглашены представители зарубежных средств массовой информации.

Количество присланных россиянами вопросов уже перевалило за миллион, они продолжают поступать. Песков отмечал, что многие из обращений, которые присылают россияне к прямой линии с главой государства – это не жалобы, а слова поддержки.

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