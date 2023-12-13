Появились подробности о месте проведения "Итогов года с Владимиром Путиным"

Мероприятие состоится 14 декабря

Зал, в котором в четверг, 14 декабря, проведут "Итоги года с Владимиром Путиным", вмещает не менее шестисот человек

Как сообщает телеканал "Россия 24", в зале будут работать волонтеры с микрофонами. Специалисты уверяют, что с технической точки зрения уже все готово к проведению мероприятия.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что модераторами прямой линии с Владимиром Путиным станут журналисты Павел Зарубин от телеканала "Россия 1" и Екатерина Березовская от Первого канала. По словам спикера Кремля, на мероприятие приглашены представители зарубежных средств массовой информации.

Количество присланных россиянами вопросов уже перевалило за миллион, они продолжают поступать. Песков отмечал, что многие из обращений, которые присылают россияне к прямой линии с главой государства – это не жалобы, а слова поддержки.

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