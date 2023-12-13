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Россия поднимет стоимость виз для граждан стран ЕС

14:41
  • среда
  • 13 декабря 2023

Это затронет также граждан Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии

Государственная дума в среду, 13 декабря, приняла в третьем чтении закон о приостановлении действия ряда положений международных договоров России об упрощении выдачи виз гражданам ряда западных стран.

Речь идет о гражданах государств — членов Европейского союза, а также Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии.

Это приведет к тому, что стоимость российских виз для жителей указанных стран вырастет на 50-300 долларов, а доходы бюджета России от их выдачи могут подскочить в 2,8 раза, сообщает ТАСС.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия не хотела ссориться с западными государствами, однако они сами пытаются разрушить связи Москвы с ее соседями — странами СНГ.

На фоне недружественных шагов западных государств Россия решила выйти из ряда международных соглашений. В частности, Москва вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спикер Кремля Дмитрий Песков называл данный документ де-факто неживым механизмом.

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