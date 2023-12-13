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Украинец арестован в Северной Осетии по подозрению в шпионаже

15:07
  • среда
  • 13 декабря 2023

Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в Северной Осетии в отношении 34-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом в среду, 13 декабря, рассказали в республиканском управлении Федеральной службы безопасности России.

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Как уточнили в спецслужбе, мужчина передавал информацию о местоположении и маршрутах передвижения военной техники ВС России в зоне проведения специальной военной операции.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже, задержанный заключен под арест, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что задержан житель Псковской области, который планировал сотрудничество с посольством Латвии в обмен на гражданство этой страны. Он собирался передавать иностранной дипмиссии данные о дислокации подразделений органов ФСБ и ВС России на территории Псковской области.

В Тюменской области задержали подозреваемого по делу о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина целенаправленно перевел деньги на военные нужды противника, за что ему грозит пожизненный срок.

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