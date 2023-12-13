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Выступление главы ЕК о мощи Европы перебил собачий лай

15:31
  • среда
  • 13 декабря 2023

Это произошло на заседании Европарламента

Выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента было прервано громким собачьим лаем. Его услышали все участники заседания через аудиосистему центрального зала ЕП в Страсбурге, где проводилось мероприятие.

Это случилось в тот момент, когда политик призвала продемонстрировать европейцам "мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову".

Фон дер Ляйен успела произнести фразу "Слава Европе", когда из динамиков раздался громкий и продолжительный собачий лай. Повисла секундная пауза, на смену которой пришел смех европарламентариев, сообщает ТАСС.

Конфуз произошел вскоре после того, как Урсула фон дер Ляйен была признана самой влиятельной женщиной мира 2023 года по версии Forbes. При составлении рейтинга учитывались, в числе прочих параметров, богатство, медийность и воздействие на общественное мнение.

При этом в адрес фон дер Ляйен звучат обвинения в королевских замашках. Европейские дипломаты в частных беседах жалуются, что председатель Еврокомиссии нередко позволяет себе выходить за рамки должностных обязанностей и полномочий.

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