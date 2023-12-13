Жительница Самары украла из офиса бумагу на 24 миллиона рублей и купила себе квартиру

Женщину объявили в международный розыск

30-летнюю жительницу Самары заподозрили в хищении офисной бумаги на 24 миллиона рублей – она проходит обвиняемой по делу об отмывании денег и мошеннических действиях, сообщает прокуратура Самарской области.

По данным следствия, главный специалист отдела хозяйственного обеспечения одной из коммерческих организаций Самары похитила у компании 112 тысяч пачек офисной бумаги общей стоимостью 24 миллиона рублей. На вырученные от продажи бумаги деньги женщина купила квартиру и автомобиль марки Mercedes-Benz.

Как только подозреваемая узнала о возможности привлечения к уголовной ответственности, она продала имущество по заниженной стоимости и подалась в бега. Следователи объявили женщину в международный розыск и возбудили в отношении нее уголовное дело по двум статьям – "Мошенничество" и "Легализация денежных средств".

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