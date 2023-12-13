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Том Круз закрутил роман с российской моделью

15:39
  • среда
  • 13 декабря 2023

Пару заметили на частном мероприятии

Голливудский актер Том Круз посетил одну из частных вечеринок в Британии в компании 36-летней девушки из России Эльсины Хайровой, сообщает корреспондент издания Daily Mail.

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По данным издания, 60-летний актер и россиянка пришли на вечеринку как пара и удалились только под утро. Один из гостей мероприятия рассказал корреспонденту, что они были неразлучны на протяжении всего вечера.

Журналистам удалось узнать, что ранее девушка занималась модельным бизнесом и была замужем за российским бизнесменом Дмитрием Цветковым.

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