В Москве впервые вынесено решение о лишении гражданства за преступление

Такие поправки были приняты в октябре

Двух человек, недавно получивших гражданство России, задержали в Москве за незаконный оборот наркотиков и лишили российских паспортов. Об этом в среду, 13 декабря, рассказали в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел.

В ведомстве пояснили, что это решение было принято в связи с тем, что у одного из мужчин нашли 19 свертков с наркотиком мефедроном, у другого обнаружили один пакетик с таким же веществом. Были возбуждены уголовные дела.

На этом основании в отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по городу Москве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ в связи с принятием нового федерального закона "О гражданстве". В ведении главы государства остался лишь прием в гражданство в исключительном порядке. В остальном вопросы получения российских паспортов переходят к МВД и МИД.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик выразил мнение, что россиян-релокантов, занявших антироссийскую позицию, необходимо лишать гражданства России. Он отметил, что без российских паспортов должны остаться "лица, осудившие российский народ и армию, помогавшие украинским вооруженным силам".

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