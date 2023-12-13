"Чушь полная": Экс-депутат Госдумы опроверг данные об отношениях его дочери с Томом Крузом

Эта информация не соответствует действительности

Бывший депутат Госдумы России Ринат Хайров опроверг сообщения зарубежных СМИ об отношениях его дочери с 61-летним голливудским актером Томом Крузом.

"Я читал. Это чушь полная", - приводит РИА Новости слова бывшего парламентария.

Он назвал появившиеся в СМИ публикации "оплачиваемой грязью" и добавил, что медиа целенаправленно слили эту информацию в Сеть.

Об отношениях между американским актером и дочерью российского депутата стало известно благодаря корреспонденту издания Daily Mail. По данным издания, пару заметили на частном мероприятии в Британии. Один из гостей вечеринки рассказывал, что актер и россиянка не расставались на протяжении всего вечера.

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