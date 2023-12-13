Так себе визит: итоги поездки Зеленского в США

Все устали от Украины

У Зеленского - предновогодний чёс: Кабо Верде, Аргентина, США. И вот теперь - Норвегия. Он бы и рад, кажется, выступать по-старинке, на корпоративах. Но на борт тонущей лодки под названием "Украина" Владимир Александрович взошел сам. Его главная роль в этом декабре - стоять с протянутой рукой. Чтобы дали денег, приходится врать.

"В этом году у России не было ни одной победы. Они не смогли занять ни одного села, я уже не говорю про города", - заявил Зеленский.

Дела на фронте идут настолько хорошо, что призывать теперь будут украинцев и старше 45 лет. Активно в ВСУ зовут женщин. Но правительство Норвегии в военные успехи Украины верит. И поэтому выделит ей почти 7 млрд долларов в ближайшие пять лет.

В Осло верят и тому, что деньги потратят на строительство школ и больниц, на пенсии. И сколько-то - на оборону. В Северной Европе Киев еще терпят. В Восточной от него порядком устали. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверен, что ни о каких переговорах по вступлению Украины в ЕС и речи быть не может: она не готова. А венгерский премьер Орбан призывает коллег очнуться: членство Украины Евросоюзу ничего, кроме головной боли, не сулит.

В Брюсселе в четверг - большой саммит. Приедут лидеры всех стран ЕС. В Союзе назревает мощный конфликт из-за Украины. Первый вопрос, собственно, принимать ли ее в свои ряды. Со всеми вытекающими. И где брать деньги? Размер бюджета ЕС на ближайшие три года может составить 66 миллиардов евро. 50 из них со скрипом, но планируют отдать Киеву. 10 миллиардов давно уже обещают выделить Венгрии. Но эта сумма заморожена: официально - пока страна не проведет ряд реформ. Неформально - это тот рычаг, который используют для давления на Орбана, чтобы тот стал сговорчивее по вопросу выделения денег Украине.

"Украина борется не только против захватчика, но и за Европу, и присоединение к нашей семье станет окончательной победой Украины. И в этом нам предстоит сыграть решающую роль", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Не успела глава Еврокомиссии занять свое место в зале, как внезапно раздался собачий лай. Собаки - служебные, охраняют здание Еврокомиссии. Инцидент хотя бы немного разрядил обстановку, напряженную до предела накануне съезда лидеров ЕС.

Киев, что бы ни говорили его партнеры с трибун, всем опостылел. И в Европе, и в США тональность публикаций, посвященных Украине, ощутимо изменилась. Бизнесмены, политики, ученые уверены: выбранная украинским руководством тактика ни к чему хорошему не приведет. С этим согласен, к примеру, Илон Маск, который часто комментирует тему в соцсетях.

"Украина потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсона, а также Запорожье навсегда. Если она не заключит мирный договор сейчас, то потеряет также Харьков, Одессу, оставшуюся часть Херсонщины и многое другое", - отметил американский бизнесмен Дэвид Сакс.

"Ваша оценка точна, я считаю", - согласился с ним Маск.

Визит Зеленского в США прошел так себе. Байден во время встречи заявил, что подписал указ о выделении Киеву 200 миллионов долларов. Но Украина рассчитывает на другую сумму: обещали 61 миллиард. Однако Конгресс с решением тянет. Вопрос блокируют республиканцы. Деньги сейчас очень нужны на радикальное решение проблемы с южными границами: из Мексики в Штаты бегут толпы мигрантов. А через несколько дней - Рождество. Про деньги для Украины накануне праздников думать уже никто не хочет.

Перед встречей с Зеленским Джо Байдена нарядили в желто-синий галстук: вряд ли он сам ходил за ним в магазин. На карточках президенту написали, что, все-таки Конгрессу стоит забыть про американские проблемы и исполнить его заветное желание.

Зеленский, тоже по карточкам, отчитывался об успехах, как школьник: "Украина продолжает реформировать наши институты, это очень важно для нас. И мы добиваемся успехов".

Судя по тому, что улетел Зеленский с пустыми руками, свою роль на переговорах уставший актер исполнил неубедительно.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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