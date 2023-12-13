Гуманитарная обстановка в секторе Газа остается критической

На территории анклава погибли более 18 тысяч человек

Южные окраины Газы. Продолжая наземную операцию, Армия обороны Израиля несет потери. ХАМАС подорвал здание, в котором находились солдаты ЦАХАЛа, погибли семь человек. Сообщается о смерти генерал-майора - это уже третий высокопоставленный командир, который пал в бою за время кампании. Ближе к центру Газы растет плотность городской застройки, что позволяет ХАМАСу эффективно вести оборону. ЦАХАЛ отвечает массированным огнем.

ХАМАС выпустил ракеты по городу Сдерот - их перехватила система ПВО. Интенсивность огня со стороны Газы уменьшилась многократно - в октябре летели тысячи ракет. Тогда от действий ХАМАС погибли более 1400 человек. Сейчас военное преимущество у Тель-Авива. Инженерные войска ЦАХАЛа затапливают тоннели, которые были вырыты ХАМАСом. Насосы качают воду из Средиземного моря. The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников пишет, что процесс займет несколько недель. Отдельный вопрос - как это повлияет на источники пресной воды в секторе Газа.

Гуманитарная обстановка в регионе все еще критическая. На юге Хан-Юниса авиацией разрушен жилой дом. Пропалестинские СМИ сообщают - семь человек погибли, десятки получили ранения.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, на территории анклава погибли более 18 тысяч человек. 85 процентов населения покинули свои дома - у границы с Египтом разбиты палаточные лагеря. Декабрь и январь - холодные и дождливые месяцы в регионе. Людям не хватает теплой одежды. А ту, что есть, сложно сушить.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую "немедленного гуманитарного прекращения огня". Ее поддержали 153 государства, среди них Россия. Десять стран - в их числе Израиль и США - выступили против. В отличие от резолюций Совбеза, документ не обладает юридически обязывающей силы. До этого Вашингтон использовал право "вето", чтобы заблокировать действительно решительные призывы ООН к дипломатии. Эффективно она может быть выстроена только через реализацию права палестинцев на собственное государство. И пока движения к этому - даже в долгосрочной перспективе - нет.

"Судя по позиции, которую Запад сейчас занимает, они и не собираются создавать палестинское государство. Запад, и израильтяне тоже, нынешнее израильское руководство, не хотят объединения Газы с Западным берегом, как того требует решение о создании государства. На территориях, которые при всех обстоятельствах должны стать частью палестинского государства, создаются еврейские поселения", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр выступил в Совете Федерации и объяснил позицию России. Наша страна не согласна на договоренности, которые ущемляют безопасность Израиля. Но рядом, по решению ООН, должно быть создано государство Палестина.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"