Еще один памятник советским воинам-освободителям стал жертвой русофобии

На этот раз демонтируют монумент в столице Болгарии

Подойти к памятнику Советской армии в самом центре Софии невозможно. Монумент огражден строительными лесами. В 100 метрах обнесен дополнительным забором. По периметру дежурят полицейские. Демонтаж жители болгарской столицы восприняли бурно - люди пришли с российскими триколорами. Вот только спрашивать мнения у населения власти, очевидно, не намерены. От скульптуры солдата уже отрезали бронзовую руку с автоматом ППШ. Дальше больше - монумент покромсают на части весом не более 4 тонн каждая и увезут. Если верить официальной Софии - на реставрацию.

"В течение 70 лет этот памятник ни разу не реставрировался. Мы заказали исследование, в ходе которого выяснилось, что в фигурах образовались серьезные трещины. Памятник представляет опасность для горожан. Поэтому для реставрации его необходимо демонтировать и перенести на другое место" - заявила Вяра Тодева, глава администрации Софийской области.

Памятник был установлен в знак признательности болгарского народа советским воинам-освободителям. Инициатива тогда исходила от самих болгар. В новейшей истории все изменилось - правящие партии несколько раз делали попытки переписать историю и снести монумент. Жители выступали против такого решения, но политики не сдавались. Пошли на хитрость, в частности, изменили статус мемориального комплекса. Что практически дало муниципалитету Софии карт-бланш на распоряжение памятником и землей вокруг него.

"Власти Софии перешли к практической реализации давно вынашиваемых позорных планов по демонтажу памятника Советской армии. Это величественная скульптурная композиция. Она была воздвигнута в знак победы над нацизмом. К сожалению, давно стала заложником местных политических игрищ и личных амбиций отдельных представителей истеблишмента. С легкой руки фашиствующих евроатлантистов монумент отправляется буквально на свалку истории. Варварские действия, которые предпринимаются болгарской стороной, не имеют никакого оправдания или прощения", - указал Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Официальные власти Софии делают акцент на том, что памятник Советской армии не отправится на свалку истории. После реставрации он якобы сменит место дислокации на Музей советского искусства. Удивительно, но Болгария почему-то полностью исключила из процесса восстановления монумента российскую сторону, нарушив давние двусторонние договоренности о сохранении памятников. Что, вполне логично, вызывает вопросы о будущей судьбе мемориального комплекса.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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