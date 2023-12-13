В Ростове-на-Дону продолжают устранять последствия ледяного дождя

Те, кто не может остаться дома, проявляют смекалку

Деревья не выдерживают веса толстой ледяной корки и обрушиваются на припаркованные и проезжающие мимо машины. Одна из центральных улиц Ростова-на-Дону оказалась практически блокирована. Сразу четыре полосы и тротуар завалены ветками.

Коммунальные службы города продолжают устранять последствия ледяного дождя. Кое-где "каток" подтаял, однако во многих районах передвигаться все еще небезопасно. За медицинской помощью обратились уже 333 человека. И почти каждый раз по одному сценарию: шел, упал, очнулся, гипс.

За прошедшие сутки от наледи успели расчистить территории детских садов и школ, однако детям все же пока разрешили не посещать занятия. Те же, кто не может остаться дома, проявляют смекалку. Оказалось, коньки - отличная альтернатива обуви.

А вот жителям Воронежской области, которую продолжает заметать, впору обзаводиться снегоступами. По пояс в снегу люди вынуждены пробираться к ближайшему магазину. Жители самого Воронежа не стали дожидаться коммунальной техники и решили самостоятельно расчищать дворы. Общественный транспорт в буквальном смысле не вывозит. Желающих уехать так много, что люди заталкивают и затаскивают друг друга в салон. В результате автобус все равно отъезжает от остановки с открытыми дверями.

Для водителей большегрузов трасса М-4 "Дон" в эти дни превратилась в полосу препятствий. Дальнобойщики по очереди штурмуют подъемы с разгона. Но большинство так и остаются на дороге ждать помощи или улучшения погоды. Жители Сибири даже не рассчитывают на скорейшее потепление. И если сами люди привыкли к лютым морозам, то электронику буквально парализует.

В Новосибирске не выдержали трубы водоснабжения. Горячая вода хлынула на улицу, но на сорокаградусном морозе быстро застыла. В результате ближайшие автомобили буквально вмерзли в лед. Зато самим сибирякам никакие водные процедуры не страшны. Обливания холодной водой или заплыв по ледяному Байкалу тут дело обычное. После утренней закалки можно и позавтракать на свежем воздухе. Видео с застывшими в бокале напитками и парящей в воздухе вилкой облетели социальные сети. В очередной раз доказывая, что природа лучше любого художника умеет запечатлеть момент.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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