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Tesla отзовет два миллиона автомобилей из-за проблем с автопилотом

16:37
  • среда
  • 13 декабря 2023

У текущей версии системы автопилотирования отсутствует защита

Американская компания Tesla планирует отозвать более двух миллионов электромобилей из-за неполадок с автопилотированием, сообщает Национальное управление безопасности дорожного движения США со ссылкой на заявку от технологического гиганта.

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Хакеры получили доступ к платным функциям электромобиля Tesla

По данным ведомства, у текущей версии автопилота в автомобилях Tesla отсутствует защита от неправильного использования – при возникновении аварийной ситуации система автопилотирования не контролирует готовность водителя к оперативному вмешательству или перехвату управления.

Летом 2023 года программисты из Германии взломали компьютерную систему автомобиля Tesla и разблокировали платные функции. Хакеры прозвали этот метод взлома "джейлбрейком для Tesla". Взлом позволяет бесплатно включить систему автопилотирования и подогрев сидений.

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