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Шесть команд из Москвы станут участниками Международного чемпионата по битве роботов

16:56
  • среда
  • 13 декабря 2023

Мероприятие состоится 16 декабря

В Москве 16 декабря состоятся полуфиналы и финал Международного чемпионата по битве роботов, сообщили в информационном центре столичного правительства.

Как уточнили организаторы, чемпионат проводится ежегодно, координацию мероприятия осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В полуфиналах примут участие московские коллективы "Атом", "Большой брат", "Зверобой", "ТурбоМеХатроники", "Наследники Земли" и "Вебер Лабс".

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