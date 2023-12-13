Шесть команд из Москвы станут участниками Международного чемпионата по битве роботов

Мероприятие состоится 16 декабря
В Москве 16 декабря состоятся полуфиналы и финал Международного чемпионата по битве роботов, сообщили в информационном центре столичного правительства.
Как уточнили организаторы, чемпионат проводится ежегодно, координацию мероприятия осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
В полуфиналах примут участие московские коллективы "Атом", "Большой брат", "Зверобой", "ТурбоМеХатроники", "Наследники Земли" и "Вебер Лабс".
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